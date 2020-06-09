شكرا لمتابعة خبر عن تنظيم رحلات جوية لإعادة مواطني المملكة من مصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يجرى حاليا تنظيم رحلات جوية لإعادة مواطني المملكة في مصر، الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من مبادرة عودة لظروف خارجة عن إرادتهم.

وكان بعض المواطنين قد تواصلوا مع السفارة المملكة في مصر من أجل مساعدتهم على العودة لأرض الوطن .

وقامت سفارة المملكة بترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بسفرهم، وانطلقت رحلات لإعادتهم خلال الأسبوع الحالي، ومن المقرر أن تستمر تلك الرحلات حتى الأسبوع المقبل.