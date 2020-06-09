اخبار السعوديه

تنظيم رحلات جوية لإعادة مواطني المملكة من مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن تنظيم رحلات جوية لإعادة مواطني المملكة من مصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يجرى حاليا تنظيم رحلات جوية لإعادة مواطني المملكة في مصر، الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من مبادرة عودة لظروف خارجة عن إرادتهم.

وكان بعض المواطنين قد تواصلوا مع السفارة المملكة في مصر من أجل مساعدتهم على العودة لأرض الوطن .

وقامت سفارة المملكة بترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بسفرهم، وانطلقت رحلات لإعادتهم خلال الأسبوع الحالي، ومن المقرر أن تستمر تلك الرحلات حتى الأسبوع المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم رحلات جوية لإعادة مواطني المملكة من مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا