جرى التحفظ على محتوياته واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين
ضبطت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف معملًا مخالفًا لتخزين وتحميص المكسرات، داخل سكن عمال.
وذكرت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، أنه جرى التحفظ على المحتويات بداخله وإرسال عينات لمختبر الأمانة؛ للتأكد من صلاحية المضبوطات.
كما أكدت أمانة الجوف اتخاذها كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين وبالحد الأعلى.
اقرأ أيضًا:
سفلتة 27000 متر مربع من الطرق الداخلية في نطاق بلدية الناصفة بالجوف
بالصور.. «صحة الجوف» تنفّذ 1789 جولة تفتيشية على المجمعات الخاصة والصيدليات
أمانة الجوف تضبط حلاقًا يعمل داخل شقته
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ضبط معمل مخالف لتخزين وتحميص المكسرات داخل سكن عمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.