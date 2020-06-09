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السعودية بالمركز الـ17 عالميًا في مواجهة كورونا

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تفوقت على دول بمجموعة العشرين

ذكر تقرير دولي أن المملكة في المركز الـ 17 عالميًا في مواجهة جائحة ، على صعيد الأمان الصحي وفعالية الوقاية والرعاية.

وأوضح مركز التواصل الحكومي –عبر تويتر- أن تقرير مجموعة (DEEP KNOWLEDGE GROUP) تضمن 200 دولة، وأنها استندت إلى أرقام كبرى للمنظمات الدولية.

وجاءت المملكة في المركز الـ17 في الفئة الأولى التي تضم 20 دولة، متقدمة على دول كبرى من بينها دول مجموعة العشرين، وتم تصنيف بلدان الفئة الأولى بحسب مستويات الأمان الصحي وفعالية نظامي الوقاية والرعاية في مواجهة جائحة .

وضمت الفئة الأولى كلًا من: سويسرا وألمانيا وسنغافورة والصين.

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وضم التقرير 130 مؤشرًا ومعيارًا حسابيًا، واستخدم بيانات تجمع أكثر من 11400 نقطة معيارية.

ويقوم التقرير على معايير تعتمد على الذكاء الاصطناعي ورصد البيانات الكبرى، كما يراجع القرارات الأخيرة التي تطبقها دول العالم.

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