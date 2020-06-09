سفلتة 27000 متر مربع من الطرق الداخلية في نطاق بلدية الناصفة بالجوف

شملت المركز والقرى التابعة له

أنهت بلدية الناصفة، التابعة لأمانة الجوف، أعمال السفلتة في عدة طرق داخل مركز الناصفة والقرى التابعة . وأوضح رئيس البلدية المهندس «جمال بن عبدالدايم البلوي»، أن الأعمال شملت عدة طرق داخل الناصفة والقرى التابعة لها، بإجمالي 27000 متر مربع . وأضاف أن ذلك يأتي ضمن المشروعات السفلتة التي تقوم بها البلدية واستمرارًا لجهدها في رفع مستوى أداء الطرق، وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء الناصفة والقرى التابعة لها، وامتدادًا للمشروعات التي تقوم بها البلدية داخل أحيائها وفق أعلى المعايير والجودة المعمول بها، لافتًا إلى أنه يجري العمل على استكمال باقي أعمال السفلتة.

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