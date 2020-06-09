بالفيديو.. أمانة الشرقية تبدأ استخدام الخوذات الذكية لرصد مصابي كورونا

تفحص قرابة 200 شخص في الدقيقة
بدأت أمانة المنطقة الشرقية، باستخدام الخوذات الذكية، لرصد الأشخاص المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ تستطيع رصد درجة حرارة الأشخاص على بعد 5 أمتار بالإشعاع الحراري، وفرز من يلاحظ ارتفاع درجة حرارته.
وأكدت الأمانة عبر حسابها على تويتر، اليوم الثلاثاء، أن الخوذات الذكية يمكنها فحص ما يقارب 200 شخص في الدقيقة، وتم تطبيق استخدامها بالفعل في المواقع الحيوية والمراكز التجارية وأسواق النفع العام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
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