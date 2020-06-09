«الغذاء والدواء» تضبط 20 ألف عبوة مواد تجميلية داخل شقة بجازان

ضبطت هيئة الغذاء والدواء، بالتعاون مع بلدية جازان، 20 ألف عبوة من مستحضرات التجميل داخل شقة سكنية.

وذكرت الهيئة –عبر حسابها بتويتر- أنها رصدت بالتنسيق مع بلدية جازان، مقرًا سكنيًا لإحدى شركات المنتجات التجميلية، يخزن بداخلهعبوات عطرية، وتم ضبط أكثر من ٢٠ ألف عبوة وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وكانت الهيئة رصدت أمس الاثنين، مصنعًا في الدمام بالمنطقة الشرقية، يقوم بتعبئة عبوات من الأجبان منتهية الصلاحية والتالفة، وتم ضبط ٢٢٩٩ كجم من المنتجات وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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