عملية جراحية بتخصصي الطائف لإزالة 3.5 لتر سوائل حول قلب شاب

تمكن فريق طبي بتخصصي الطائف من إزالة 3.5 لتر من السوائل حول القلب لشاب بالعقد الثاني من عمره، تم تحويله من أحد المستشفيات بعد معاناته من هبوط وظائف القلب وضعف ضخ الدم، كادت تتسبب له في مضاعفات خطيرة على حياته.

وكان الشاب، البالغ من العمر 27 عاما، تمت إحالته من إحدى المناطق المجاورة، وهو يشكو من صعوبة شديدة في التنفس وظهرت عليه أعراض ما يعرف بـ«احتشاء القلب».

وبعد إجراء الفحوصات السريرية وأشعة جهاز الأيكو، تبين وجود تجمع للسوائل بين الغشاء التاموري حول القلب والعضلة القلبية؛ ما تسبب في هبوط في وظائف القلب وضعف في ضخ الدم.

وعلى الفور تم نقل المريض إلى غرفة العمليات؛ حيث أجريت له عملية جراحية، وتم فتح الغشاء التاموري المحيط بالقلب وسحب أكثر من ثلاثة ونصف لتر من التجمع الدموي.

كما تم إرسال عينات إلى المعمل؛ لتحديد أسباب مثل حدوث مثل تلك الحالات الطبية.

وتكللت العملية بالنجاح، وتماثل الشاب للشفاء، وتم السماح له بمغادرة المستشفى بعد استشارة المختصين في الأمراض المعدية وأمراض الدم.

Advertisements

تكون الفريق الطبي من رئيس قسم القلب الدكتور رضا العوكلي، ورئيس قسم التخدير الدكتور حسين عبدالحميد، وطبيب التخدير خالد سليم، والدكتور محمد طارق، وفني التخدير مشعل الجهني، وفريق الخدمات الطبية والعناية المركزة.

يذكر أن هذه الحالات تعتبر من الحالات الطارئة في تخصص القلب، والتي تستوجب سحب هذا الكم من السوائل بصفة عاجلة؛ لإنقاذ حياة المريض.

ويمكن سحب هذه السوائل عن طريق القسطرة في عدد كبير من الحالات، لكن لم يكن ذلك ممكنا في حالة الشاب المريض، الذي كان يعاني من «ثلاسيميا الدم الكبرى» وتضخم في الكبد وضعف في وظائف تخثر الدم.

اقرأ أيضا

«تخصصي الطائف» الأول على مستوى المملكة في إيصال الأدوية لمنازل المرضى

«تخصصي الطائف» يوزع أكثر من 1300 وصفة علاجية للمرضى بمنازلهم خلال أسبوع