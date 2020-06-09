تفعيل الاتصال المرئي في تسوية القضايا العمالية بفرع الموارد البشرية في الجبيل

وسعت إدارة التسوية الودية بمكتب الموارد البشرية بمحافظة الجبيل، نطاق القضايا العمالية المطروحة؛ ليشمل الاتصال الإلكتروني المرئي بنظام (webex Meet) لهذه الجلسات، وذلك في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة الجميع والتسهيل على أطراف القضية وتسريع حل قضاياهم.

وأوضح مدير المكتب مطلق القحطاني، أن إدارة التسوية الودية بدأت بحل القضايا عن طريق الاتصال المرئي، بناءً على توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي نصت بمباشرة الدعاوى المنظورة لدى مكاتب الموارد البشرية عبر الاتصال المرئي، في ظل توفير كل الإمكانات المتاحة تسهيلًا على المتعاملين.

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ودعت إدارة التسوية جمهور المتعاملين إلى الاستفادة من الخِدْمات الإلكترونية التي تقدم خِدْماتها عن بعد من خلال الوسائل التقنية المعتمدة والتطبيقات الذكية، ضمن الضوابط والإجراءات المتبعة؛ لضمان استدامة الأعمال وجودتها.

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