السعودية اليوم / أمانة المنطقة الشرقية تنفذ 839 جولة رقابية وتصدر 155 مخالفة للتدابير الصحية



الدمام 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس, 839 جولة رقابية استهدفت الأنشطة التجارية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة في الدمام التي أسفرت عن قيد 61 مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال منع التجول، وتحرير 35 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و7 مخالفات تكدس في مساكن العمالة.

وأشارت إلى أن الأمانة أصدرت 155 مخالفة وإشعاراً لمجموعة من المنشآت في المجمعات التجارية وذلك لمخالفتها التدابير الصحية المرتبطة بفيروس

وأكدت أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن الاحترازات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، والوقوف بشكل دوري على آلية عمل الأسواق والمراكز التجارية وممارستها للعمل في بيئة آمنة للمستهلكين، مشددة بأنها لا تتوانى عن إغلاق المنشآت المخالفة مؤازرةً لجهود الوطن بكافة قطاعاته وتحقيقاً لمسؤوليتها وأمانتها على المنطقة.

ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية أو عدم التباعد الآمن في التسوق أو أي فئات التكدس وما يأتي ضمنها، وذلك من خلال التواصل مع مركز 940 للتعاون مع الأمانة بالحد من انتشار الوباء وتحقيق الحماية للبيئة والمستهلك.

// انتهى //

15:50ت م

0113



الدمام 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس, 839 جولة رقابية استهدفت الأنشطة التجارية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة في الدمام التي أسفرت عن قيد 61 مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال منع التجول، وتحرير 35 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و7 مخالفات تكدس في مساكن العمالة.وأشارت إلى أن الأمانة أصدرت 155 مخالفة وإشعاراً لمجموعة من المنشآت في المجمعات التجارية وذلك لمخالفتها التدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا ، وعدم تطبيقها للبروتوكولات البلدية التي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وضرورة الالتزام بها.وأكدت أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن الاحترازات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، والوقوف بشكل دوري على آلية عمل الأسواق والمراكز التجارية وممارستها للعمل في بيئة آمنة للمستهلكين، مشددة بأنها لا تتوانى عن إغلاق المنشآت المخالفة مؤازرةً لجهود الوطن بكافة قطاعاته وتحقيقاً لمسؤوليتها وأمانتها على المنطقة.ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية أو عدم التباعد الآمن في التسوق أو أي فئات التكدس وما يأتي ضمنها، وذلك من خلال التواصل مع مركز 940 للتعاون مع الأمانة بالحد من انتشار الوباء وتحقيق الحماية للبيئة والمستهلك.// انتهى //15:50ت م0113

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