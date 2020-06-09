السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة



تبوك 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع الوزارة بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء هنأ سموه الدكتور الحربي، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد.

واطلع سموه على تقرير مفصل عن اعمال الفرع وما يقدم من خدمات وبرامج للمستفيدين بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها، مثنياً سموه على جهود جميع العاملين بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ .

من جهته أعرب الدكتور الحربي، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه لفرع الوزارة للقيام بدورة على أكمل وجه.

// انتهى //

15:48ت م

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