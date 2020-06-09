السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 769 سلة عذائية للأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في لبنان



بيروت 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان أمس, 769 سلة غذائية على الأسر اللبنانية و السورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجًا في بيروت ، والبقاع ، وصور ، وجبل لبنان، استفاد منها 3,845 فردًا، بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.

وتلبي السلال الغذائية المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر اللبنانية والسورية والفلسطينية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن كواهلهم وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيِّرة للمملكة العربية

// انتهى //

15:34ت م

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بيروت 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان أمس, 769 سلة غذائية على الأسر اللبنانية و السورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجًا في بيروت ، والبقاع ، وصور ، وجبل لبنان، استفاد منها 3,845 فردًا، بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.وتلبي السلال الغذائية المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر اللبنانية والسورية والفلسطينية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن كواهلهم وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيِّرة للمملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.// انتهى //15:34ت م0110

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