السعودية اليوم / مؤسسة التريب التقني والمعني تضيف كليتين تقنيتين جديدتين في منطقة عسير



أبها 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

حظيت منطقة عسير بإضافة كليتين تقنيتين جديدتين في محافظتي سراة عبيدة و بلقرن، بعد قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتحويل ١١ فرع كلية بمختلف مناطق المملكة إلى كليات تقنية مستقلة، حيث ستفتح أبوابها للمتدربين مطلع العام التدريبي ١٤٤٢هـ.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي أن منطقة عسير حظيت بمشروعات تقنية ضخمة سواء على مستوى الكليات التقنية للبنين والبنات أو المعاهد الثانوية الصناعية، حيث تمثل إضافة كليتين تقنيتين جديدتين بالمنطقة نقلة نوعية في العملية التدريبية.

وأكد الحفظي أن التدريب التقني بعسير يحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد لتطوير التدريب التقني والمهني بالمنطقة من خلال افتتاح عدد من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، مشيراً إلى أنه ولله الحمد أصبح في منطقة عسير ٩ كليات تقنية للبنين، و ٦ كليات تقنية للبنات، و ١٠ معاهد صناعية ثانوية، و ٥ معاهد للتدريب بالسجون، تخدم أبناء وبنات المنطقة في مختلف المحافظات.

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15:23ت م

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