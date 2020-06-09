السعودية اليوم / جامعة نجران تفعل نقاط الفرز البصري والعيادات الافتراضية ضمن إجراءاتها الاحترازية



نجران 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

تواصل جامعة نجران ممثلة في المستشفى الجامعي عمليات الفرز البصري على بوابة الجامعة لمنسوبيها،وذلك في إطار جهودها للتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

وفعلت الجامعة ضمن إجراءاتها الصحية العيادات الافتراضية بالمستشفى الجامعي بواقع ٤٨ عيادة في الأسبوع لمختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى تكثيف عمليات التعقيم لمباني الجامعة، وتقيد الموظفين والموظفات بلبس الكمامات وتطبيق التباعد داخل المباني والمكاتب، والتنبيه على المراجعين والطلاب بمتابعة معاملاتهم عبر أنظمة الجامعة الإلكترونية التي أتيحت لهم.

وأوضح المشرف على العيادات الجامعية الدكتور عبدالرب أحمد آل خنجف، أن نقاط الفرز تعمل بشكل مستمر طوال فترة الدوام على الكشف على جميع موظفي وموظفات الجامعة من خلال نقاط تم توزيعها على بوابة الجامعة، مشيراً إلى أنه في حال تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة يمنع من الدخول ويتم تحويله للمستشفى الجامعي لاستكمال كافة الإجراءات، مبيناً أنه جرى فحص ما يقارب 280 موظفاً وموظفة خلال الأسبوع الماضي، كما سيكون هناك مسح ميداني لسكن العمالة داخل الجامعة.

// انتهى //

15:21ت م

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نجران 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واستواصل جامعة نجران ممثلة في المستشفى الجامعي عمليات الفرز البصري على بوابة الجامعة لمنسوبيها،وذلك في إطار جهودها للتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وفعلت الجامعة ضمن إجراءاتها الصحية العيادات الافتراضية بالمستشفى الجامعي بواقع ٤٨ عيادة في الأسبوع لمختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى تكثيف عمليات التعقيم لمباني الجامعة، وتقيد الموظفين والموظفات بلبس الكمامات وتطبيق التباعد داخل المباني والمكاتب، والتنبيه على المراجعين والطلاب بمتابعة معاملاتهم عبر أنظمة الجامعة الإلكترونية التي أتيحت لهم.وأوضح المشرف على العيادات الجامعية الدكتور عبدالرب أحمد آل خنجف، أن نقاط الفرز تعمل بشكل مستمر طوال فترة الدوام على الكشف على جميع موظفي وموظفات الجامعة من خلال نقاط تم توزيعها على بوابة الجامعة، مشيراً إلى أنه في حال تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة يمنع من الدخول ويتم تحويله للمستشفى الجامعي لاستكمال كافة الإجراءات، مبيناً أنه جرى فحص ما يقارب 280 موظفاً وموظفة خلال الأسبوع الماضي، كما سيكون هناك مسح ميداني لسكن العمالة داخل الجامعة.// انتهى //15:21ت م0100

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