السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة



الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بالإمارة أمس, مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني بمناسبة تعيينه في منصبه .

وتمنى معاليه ، التوفيق والنجاح للشهراني فيما كلف به , كما جرى بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الإمارة والشؤون الصحية بالمنطقة في ظل جائحة

حظر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

// انتهى //

14:51ت م

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الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بالإمارة أمس, مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني بمناسبة تعيينه في منصبه .وتمنى معاليه ، التوفيق والنجاح للشهراني فيما كلف به , كما جرى بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الإمارة والشؤون الصحية بالمنطقة في ظل جائحة كورونا وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه .حظر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.// انتهى //14:51ت م0092

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