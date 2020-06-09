السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستعرض خطة غرفة العمليات المشتركة وافتتاح 8 عيادات تطمن بالمنطقة



سكاكا 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اجتماع غرفة العمليات المشتركة الثاني عشر ، بحضور وكلاء الإمارة ورئيس وأعضاء الغرفة .

وفي بداية الاجتماع رحب سموه بأعضاء الغرفة المنضمين لعضويتها، مؤكداً سموه أهمية العمل بروح الفريق الواحد، معرباً عن شكره للأعضاء السابقين وتمنياته لهم بالتوفيق .

بعد ذلك اطلع سموه من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة رئيس غرفة العمليات المشتركة فارس بن مخيلف الرويلي، على تقرير عن الوضع الصحي في المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، ووضع الحالات الصحي المعلن عنها سابقاً .

كما شاهد تقريراً عن عيادات تطمن، حيث افتتحت 8 عيادات بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة تعمل على مدار الساعة، لاستقبال من يشعر بأعراض

كما استمع سموه لعرض عن نتائج توصيات الاجتماع السابق وما تم حيالها، ثم استعرض سير تنفيذ خطة غرفة العمليات المشتركة الخاصة بالتدرج في عودة الحياة إلى طبيعتها للتعامل مع الاشتراطات الصحية خلال هذه المرحلة، وبما يضمن بإذن الله سلامة وصحة المواطنين والمقيمين للوقاية من فيروس كورونا، ومراقبة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوعي بضوابط التباعد الاجتماعي.

فيما جرى استعراض استمرارية العمل في نقطة فرز مدخل مدينة سكاكا من الجنوب في ضاحية قارا من قِبَل القطاع الصحي الخاص .

// انتهى //

14:47ت م

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سكاكا 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اجتماع غرفة العمليات المشتركة الثاني عشر ، بحضور وكلاء الإمارة ورئيس وأعضاء الغرفة .وفي بداية الاجتماع رحب سموه بأعضاء الغرفة المنضمين لعضويتها، مؤكداً سموه أهمية العمل بروح الفريق الواحد، معرباً عن شكره للأعضاء السابقين وتمنياته لهم بالتوفيق .بعد ذلك اطلع سموه من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة رئيس غرفة العمليات المشتركة فارس بن مخيلف الرويلي، على تقرير عن الوضع الصحي في المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، ووضع الحالات الصحي المعلن عنها سابقاً .كما شاهد تقريراً عن عيادات تطمن، حيث افتتحت 8 عيادات بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة تعمل على مدار الساعة، لاستقبال من يشعر بأعراض كورونا ، ويستفيد منها المواطنون والمقيمون ومخالفو أنظمة الإقامة، وهي مساندة للمستشفيات على حسب مستوى الخطورة، ومجهزة وفق معايير مكافحة العدوى بين الممارسين الصحيين وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي ، فيما يكون إبلاغ النتائج عبر تطبيق صحتي وبعدها يجري التعامل مع الحالات الإيجابية وَفْق الإجراء الخاص بها، بالإضافة لوجود 8 عيادات مسح موسع بجميع المحافظات والمراكز .كما استمع سموه لعرض عن نتائج توصيات الاجتماع السابق وما تم حيالها، ثم استعرض سير تنفيذ خطة غرفة العمليات المشتركة الخاصة بالتدرج في عودة الحياة إلى طبيعتها للتعامل مع الاشتراطات الصحية خلال هذه المرحلة، وبما يضمن بإذن الله سلامة وصحة المواطنين والمقيمين للوقاية من فيروس كورونا، ومراقبة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوعي بضوابط التباعد الاجتماعي.فيما جرى استعراض استمرارية العمل في نقطة فرز مدخل مدينة سكاكا من الجنوب في ضاحية قارا من قِبَل القطاع الصحي الخاص .// انتهى //14:47ت م0090

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