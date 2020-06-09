شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة " تسجل 1815 حالة تعافي جديدة من "كوفيد-19" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم ، عن تسجيل 1815 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (76,339) حالة . وتسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بالفيروس ، و37 حالات وفيات.

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