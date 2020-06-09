شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير دولي: المملكة الـ 17 عالمياً في مواجهة «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مركز "التواصل الحكومي" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ، أن تقرير دولي ، صنف المملكة في المركز الـ 17 عالميًا بين 200 دولة ، في مواجهة جائحة كورونا ، على صعيد الأمان الصحي وفعالية الوقاية والرعاية. وأوضح مركز التواصل الحكومي أن تقرير مجموعة (DEEP KNOWLEDGE GROUP) تضمن 200 دولة، وأنها استندت إلى أرقام كبرى للمنظمات الدولية. وجاءت المملكة في المركز الـ17 في الفئة الأولى التي تضم 20 دولة، متقدمة على دول كبرى من بينها دول مجموعة العشرين ، وضمت الفئة الأولى كلًا من: سويسرا وألمانيا وسنغافورة والصين.

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