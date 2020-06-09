شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : القيادة لم تدخر جهداً في دعم القطاعات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

- منسوبو "الهلال الأحمر" يقدمون جهودًا إنسانية في إسعاف مصابي كورونا

‏التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن راضي العنزي.

وبين سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- لم تدخر جهداً في دعم كافة القطاعات الصحية، للتعامل مع جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكداً سموه أهمية تعزيز الجهود الوقائية، والعمل على نشر الوعي بالتعامل مع الحالات الإسعافية المختلفة، لا سيما الحوادث المنزلية، وتعريف المجتمع بما تقدمه الهيئة من خدمات، وسبل الاستفادة منها، لا سيما القنوات التقنية، مشيراً سموه إلى الجهود الإنسانية التي يقدمها منسوبي الهيئة، سواءً في التعامل مع الحالات الإسعافية، أو تطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المواقع، مؤكداً أهمية مواصلة جهود تطوير وتعزيز قدرات منسوبي الهيئة في التعامل مع مختلف الحالات، والعمل على الاستفادة من التقنية في ذلك، متمنياً سموه لمنسوبي الهيئة التوفيق.

من جانبه عبر مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد العنزي، عن جزيل الشكر والتقدير باسمه وباسم منسوبي الهيئة، لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل، وكلماتهما المحفزة، مشيراً أن فرع الهيئة تلقت –منذ بداية الجائحة- عبر تطبيق "أسعفني" أكثر من 36ألف بلاغ، كما وصل اجمالي البلاغات الإسعافية إلى أكثر من 38 ألف بلاغ.