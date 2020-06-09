رئيس الوزراء الفلسطيني: قدمنا اقتراحا مختلفا للسلام بالشرق الأوسط المزيد

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، عن تقديم "اقتراح مضاد" للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وتدعم الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع العام الجاري، ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال اشتية إن الفلسطينيين قدموا مقترحا للسلام خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي مع مندوبي اللجنة الرباعية الدولية شمل روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بغياب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية.



وخلال لقاء مع صحفيين أجانب، اليوم الثلاثاء، ذكر اشتية أن الاقتراح جاء في 4 صفحات ونصف الصفحة، وتضمن المواقف الفلسطينية من قضايا الحل النهائي التي تشمل الحدود والمستوطنات والقدس واللاجئين والأمن.

ولم يتحدث رئيس الوزراء الفلسطيني بإسهاب عن هذا الاقتراح، ولكنه لفت إلى أن" لا شيء سري فيه حيث يتضمن الموقف الفلسطيني من كل القضايا".

وأكد اشتية أن الاقتراح الفلسطيني "يمثل الإجماع الدولي".

وكرر بأن الاقتراح يتحدث عن "دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح مع تعديل على رسم الحدود عند الضرورة" .



يذكر أن هذا هو الموقف الرسمي الفلسطيني منذ مفاوضات كامب ديفيد عام 2000.

ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني بأن المقترح جاء في مواجهة خطة "صفقة القرن" التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وأضاف "من جهة ثانية فإن الضم الإسرائيلي لأراضي فلسطينية بالضفة الغربية يمثل تهديدا وجوديا للفلسطينيين.

وفي معرض رده على سؤال في هذا الإطار، أجاب بأن "حل السلطة الفلسطينية ليس على جدول الأعمال الفلسطيني".

لكنه حذر من أنه" إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضم فعلا فإن القيادة ستعلن عن الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وشدد "لدينا استراتيجية جديدة تقوم على الانتقال من السلطة إلى الدولة ولن نقبل بالأمر الواقع".

وسبق لاشتية أن قال في مقابلة مع تلفزيون فلسطين" سحب اعترافنا بإسرائيل سيكون على الطاولة في حال تم تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف"نخوض معركة وجود دفاعا عن مشروعنا الوطني وكياننا السياسي ولن نتنازل عن حقوقنا التي أقرتها القوانين الدولية".

وأوضح رئيس الوزراء أن "القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن أخذت خطوة وقف العمل بالاتفاقيات لأن أمامنا لحظة الوقوف مع الذات والحقيقة لحماية مشروعنا الوطني، ونحن لن نتنازل عن ثوابتنا".

وقال إن "الموقف الدولي متطور جدا، وفرض عقوبات على إسرائيل يتصدر النقاش في أروقة مجلس وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي".

وأشاد بمواقف الدول العربية الرافضة للضم الإسرائيلي، وقال" جميع الدول العربية دون استثناء، شاركت في اجتماع المانحين، وكان موقفها واضحا من موضوع الضم وصفقة القرن، ولا مهادنة في هذا الموضوع".