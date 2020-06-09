قطر تسجل 5 وفيات و1721 إصابة جديدة بكورونا المزيد

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1721 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 71 ألفا و879 حالة. بالإضافة إلى تسجيل 5 وفيات.

كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 16 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 236 حالة.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحالات الجديدة المعلن عن أصابتها بالفيروس تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، كما سجلت حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة.

‎ كما ارتفعت حالات الاصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين بشكل ملحوظ وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.