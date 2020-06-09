كورونا يحفز المخترعين لدخول موسوعة جينيس

2020-06-09

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

في زمن الكورونا.. لا يزال الكثير من المخترعين ينتظرون دورهم للتسجيل في موسوعة جينيس، إذ تفرغوا خلال هذه الجائحة لإنجاز أعمالهم تمهيداً للدخول في عالم الشهرة، فيما احتفى البعض بدخولهم الموسوعة تزامناً مع انتشار مرض ” كوفيد 19″

وفيما يلي أبرز الأعمال المرتبطة بكورونا:

مركبة تجوب الشوارع

من الأعمال اللافتة في زمن الجائحة مركبة صغيرة على شكل فيروس كورونا عملاق تجوب شوارع مدينة حيدر أباد في جنوب الهند بهدف توعية السكان في المدينة بضرورة “البقاء في المنازل” لكبح تفشي الوباء.

ويأمل المخترع الهندي سوداكار ياداف، البالغ من العمر 67 عاماً وصاحب رقم قياسي في موسوعة “غينيس” لتصميمه أكبر دراجة ثلاثية العجلات في العالم، أن تنجح سيارة كوفيد 19، التي تعمل بواسطة محرك قوي، في كبح انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

أكبر عدد للكمامات

وفي تونس أطلقت شابة تونسية مبادرة تتمثل في صناعة أكبر عدد من الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بهدف الدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتسعى رحاب الماجري، وهي ناشطة في منظمة “أمن شباب تونس”، رفقة فريق عملها إلى تصنيع 100 ألف كمامة لتوزيعها على جنود الخط الأول من القوى الحاملة للسلاح والعاملين بالبلديات والوظائف الطبية وشبه الطبية.

أقصر امرأة والتوعية

وفي مدينة ناغبور الهندية جابت أقصر امرأة في العالم الهندية جيوتي امج، شوارع ناغبور في وسط الهند لتشجيع الناس على ملازمة المنازل بعدما وجهت الشرطة نداء للمساعدة في إقناع المواطنين بأهمية الحجر في وسط انتشار وباء كوفيد-19.

وتقول الشابة (26 عاما): ” إن عناصر الشرطة والجيش وأفراد طواقم الرعاية الصحية يكافحون الفيروس وينقذون الأرواح. وأريد رغم قصر قامتي، المساهمة”.

وجيوتي أمج هي أقصر امرأة في العالم بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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سبايدرمان لمواجهة كورونا

تسلق آلان روبير الملقب “سبايدرمان الفرنسي” ومن دون أي شباك أمان، ناطحة سحاب في برشلونة للتحذير من “الخوف المعدي” في إطار انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتسلق المغامر البالغ 57 عاماً تحت أنظار فضوليين برج “اغبار” الذي يرتفع 145 متراً، ونزل منه في غضون 47 دقيقة.

وقد تسلق “سبايدرمان الفرنسي” أكثر من مئة مبنى من بينها برج خليفة أعلى ناطحة سحاب في العالم (828 متراً) في دبي وبرج إيفل، وهو دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

كورونا وأكبر معمر

وفي بريطانيا تسلم روبرت ويتون، والذي سجل كأكبر معمر في العالم لسنة 2020، شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن بعد وتم الاكتفاء بتسجيل مقطع مصور له داخل منزله، وتم تقديم له الشهادة التي تحمل اللقب، دون قيام مسؤولي الموسوعة مقابلته كما المعتاد بسبب حظر كورونا.

الحظر وألعاب الفيديو

وفي زمن الحظر بسبب كورونا دخلت المعمرة اليابانية هاماكو موري موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، كأكبر ممارسة لألعاب الفيديو عمرا.

هاماكو (90 عاما) ابنة مدينة شيبا جنوب شرقي اليابان، التي بدأت مسيرتها مع ألعاب الفيديو منذ أكثر من 39 عاماً، حصلت في شهر مايو الجاري على شهادة من موسوعة جينيس، وقالت المسنة لجمهورها: “اليوم لديّ شيء مثير أريد أن أتشاركه معكم. دخلت موسوعة غينيس”.

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