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تونس خالية من إصابات كورونا الجديدة لليوم السادس على التوالي
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الثلاثاء عدم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليستقر إجمالي المصابين بالفيروس عند 1087 لليوم السادس على التوالي.
وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت في الساعات الأخيرة حوالي 160 تحليلاً مخبرياً لم تظهر أي منها إصابة جديدة في الوقت نفسه لم تسجل أية حال وفاة جديدة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات عند 49 حالة وفاة مضيفة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 982 حالة.
يذكر أن تونس كانت قد أعلنت يوم أمس رفع حظر التجول وعودة الحياة إلى طبيعتها مع تطبيق قواعد السلامة والإجراءات الاحترازية.
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