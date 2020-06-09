شكرا لقرائتكم ضبط 20 ألف عبوة تجميل بمقر سكني بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-09 ضبط 20 ألف عبوة تجميل بمقر سكني بجازان متابعات الخليج 365 - الرياض رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع بلدية جازان مقرًا سكنيًا لإحدى شركات المنتجات التجميلية يخزن بداخله عبوات عطرية وتم ضبط أكثر من ٢٠ ألف عبوة. Advertisements وقالت الهيئة إنه تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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