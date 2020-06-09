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أمطار ورياح وشبه انعدام الرؤية على محافظات مكة

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2020-06-09

أمطار ورياح وشبه انعدام الرؤية على محافظات مكة

تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة ” أضم ، والجموم ، الطائف والعرضيات ، والكامل ، وميسان ” مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وشبه انعدام للرؤية الأفقية .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .



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