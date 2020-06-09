شكرا لقرائتكم أمطار ورياح وشبه انعدام الرؤية على محافظات مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-09 أمطار ورياح وشبه انعدام الرؤية على محافظات مكة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة ” أضم ، والجموم ، الطائف والعرضيات ، والكامل ، وميسان ” مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وشبه انعدام للرؤية الأفقية .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .



تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار ورياح وشبه انعدام الرؤية على محافظات مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.