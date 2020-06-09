، الكويت: 4 وفيات و630 إصابة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - 920 حالة شفاء ترفع عدد المتعافين لـ 22162

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا على أساس يومي في الكويت، انخفاضًا طفيفًا لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل 630 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة بـ 662 في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 33140.

وكشفت عن تسجيل أربع وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ5 وفيات في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 273.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات النشطة يبلغ 10705، أما الحالات التي تخضع للعلاج في العناية المركزة فتبلغ 173.

من جهة أخرى، أشارت وزارة الصحة في الكويت إلى أن حالات الشفاء التي سجلت خلال آخر 24 ساعة، بلغت 920 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 22162.الكويت فيروس كورونا الجديد