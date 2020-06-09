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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 175927 حالة.
ووفق "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري: تم تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8425 حالة.
وأضافت: عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 138457، وهناك 2639 مصابًا بالوباء في حالة صحية حرجة.
وأشارت المتحدثة إلى إجراء 1128601 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.إيران فيروس كورونا الجديد
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 02:41 PM
74 حالة وفاة بالفيروس ترفع العدد لـ 8425إيران: تسجيل 2095 إصابة جديدة بـ"كورونا"
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 175927 حالة.
ووفق "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري: تم تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8425 حالة.
وأضافت: عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 138457، وهناك 2639 مصابًا بالوباء في حالة صحية حرجة.
وأشارت المتحدثة إلى إجراء 1128601 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.
، إيران: تسجيل 2095 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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