محمد بن مسعود - الدمام - 09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 02:19 PM مصحوبة برياح وشبه انعدام للرؤية حتى الـ 8 مساءً "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً اليوم يتضمن هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة "أضم، والجموم، الطائف والعرضيات، والكامل، وميسان".

وقالت "الهيئة" إن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً . الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة ،

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