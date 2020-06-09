شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. رصد حرارة الأشخاص بأسواق الشرقية بواسطة خوذات ذكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت أمانة المنطقة الشرقية، استخدام الخوذات الذكية القادرة على رصد درجة الحرارة لكافة الأشخاص وفرز من يلاحظ ارتفاع درجة حرارته، في المواقع العامة والأسواق وغيرها من أماكن التجمع.

ومن جانبه، قال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن تلك الخوات تهدف إلى رصد العلامات الحيوية ويمكن لهذه الخوذات قياس درجة الحرارة من على بعد خمسة أمتار عن طريق الإشعاع الحراري، وتستطيع فحص ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة، كما تصدر الخوذة إنذاراً في حالة رصد أي شخص مصاب بالحمى.

وأكد فهد الجبير، أنه تم تدريب عدد من منسوبي الأمانة على استخدامها في عدد من المواقع الحيوية والتجارية وأسواق النفع العام، بهدف توفير أقصى درجات الوقاية والسلامة الصحية جنباً إلى جنب مع الإجراءات المتبعة في المراكز التجارية؛ لافتًا إلى أنه في حال وجود شخص يعاني ارتفاع في درجة الحرارة يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة، وإبلاغ الجهات الصحية لاستكمال اللازم.

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