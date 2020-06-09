شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة " أضم ، والجموم ، الطائف والعرضيات ، والكامل ، وميسان " مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وشبه انعدام للرؤية الأفقية .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .