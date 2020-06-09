بالفيديو.. مطار الطائف يطبق إجراءات احترازية مشددة لحماية المسافرين

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): استأنف مطار الطائف الدولي رحلات الطيران الداخلية، مع تطبيق اجراءات احترازية للحد والوقاية من تفشي فيروس استأنف مطار الطائف الدولي رحلات الطيران الداخلية، مع تطبيق اجراءات احترازية للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد. وأكد عيضة الهذلي، مدير مركز المراقبة الصحية بالمطار، أن تم تجهيز صالات المراقبة بفرق صحية تقوم بفرز لجميع القادمين للمطار من خلال الكاميرات الحرارية. وأضاف، في مداخلة له على قناة الإخبارية، أن الفرق تقوم أيضا بالفرز البصري، وتشرف على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين المسافرين.

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