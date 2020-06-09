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حساب المواطن يوضح مدى إمكانية إضافة تابع عبر التطبيق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن التعديل أو إضافة تابع عن طريق التطبيق، كما أن ذلك يتم عن طريق الموقع الإلكتروني.

وأجاب حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر موقع التدوين الصغير تويتر، على استفسار أحد المواطنين لم يتمكن من إضافة تابع عن طريق التطبيق، قائلًا: " لا يمكنك التعديل أو الإضافة عن طريق التطبيق " .

وأضاف البرنامج: " ويمكنك إضافة تابع عن طريق الدخول لحسابك (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين) وإضافة التابعين، ثم الضغط على أيقونة (حفظ) " .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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