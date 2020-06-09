شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تكشف طريقة طلب الإستيراد إلكترونيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزارة التجارة اليوم الثلاثاء على إمكانية التقديم بطلب الإستيراد بغرض التجارة إلكترونياً بشرط الكشف عن المنتجات المستوردة أو النشاط في السجل التجاري للمستورد .

ويمكن تقدم المستوردين بالطلب عبر الرابط التالي : هنا

كما تسمح الوزارة بنشاط المستوردين غير المواطنين والحاصلين على رخصة من وزارة الإستثمار بصفتهم مستثمرين أجانب .