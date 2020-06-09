شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تكشف طريقة طلب الإستيراد إلكترونيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزارة التجارة اليوم الثلاثاء على إمكانية التقديم بطلب الإستيراد بغرض التجارة إلكترونياً بشرط الكشف عن المنتجات المستوردة أو النشاط في السجل التجاري للمستورد .
ويمكن تقدم المستوردين بالطلب عبر الرابط التالي : هنا
كما تسمح الوزارة بنشاط المستوردين غير المواطنين والحاصلين على رخصة من وزارة الإستثمار بصفتهم مستثمرين أجانب .
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