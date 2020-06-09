شكرا لمتابعة خبر عن شفاء أول 3 حالات من مصابي الفيروس في عفيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عفيف (صدى):شهدت محافظة عفيف، اليوم الثلاثاء، مغادرة ثلاث حالات من مصابي الفيروس المستجد للحجر الصحي بعد شفائهم، والتي تعد من أوائل الحالات التي تعافت بالمحافظة.
وعملت الطواقم الطبية والفنية المشرفة على الحجر الصحي، على توديع الحالات المتعافية بالورود بعد أن أكملوا الفحوصات والإجراءات الطبية، وهم بكامل صحتهم وعافيتهم.
ومن الجدير بالذكر، أن محافظة عفيف، كانت قد سجلت 23 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس خلال الفترة الماضية وجميع الحالات المتبقية تتلقى الرعاية الطبية.
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