شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. صور نادرة لقصر الملك عبد العزيز بالدوادمي قبل 91 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مقطع فيديو عن أحد أعرق القصور الملكية بالمملكة وهو قصر الدوادمي الذي يعد أول قصر ملكي خارج الرياض .
كما كشف الفيديو عن صور للقصر الذي بُني قبل 91عام غرب المحافظة وتحديداً عام 1350 هـ .
وأكدت دارة الملك عبد العزيز أن القصر تم تشييده على مساحة 10 آلاف متر مربع ، ويعتبر محطة رئيسية في الطريق بين الرياض ومكة المكرمة .
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