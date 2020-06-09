شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. صور نادرة لقصر الملك عبد العزيز بالدوادمي قبل 91 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو عن أحد أعرق القصور الملكية بالمملكة وهو قصر الدوادمي الذي يعد أول قصر ملكي خارج الرياض .

كما كشف الفيديو عن صور للقصر الذي بُني قبل 91عام غرب المحافظة وتحديداً عام 1350 هـ .

وأكدت دارة الملك عبد العزيز أن القصر تم تشييده على مساحة 10 آلاف متر مربع ، ويعتبر محطة رئيسية في الطريق بين الرياض ومكة المكرمة .