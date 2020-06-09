شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مراسل "الإخبارية" يخضع لمسحة طبية على الهواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت قناة الإخبارية عن تجربة عملية لإجراء مسحة اختبار فيروس كورونا لأحد المراسلين على الهواء مباشرة .

وأظهر البث مراسل الإخبارية في غرفة عملية المسحة بينما يقود أحد أفراد الطاقم الطبي بإدخال آداة العينة للبلعوم الأنفي ، ولم يستغرق الأمر سوى ثوان معدودة دون أي ألم أو مخاوف .

ومن المقرر إرسال العينة لمعامل الإختبار في تجربة تبث رسالة إطمئنان للجميع حول سهولة المسحة .