شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمانة جدة تطارد الباعة الجائلين وتزيل البسطات العشوائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أزالت أمانة جدة البسطات العشوائية أسفل جسر كيلو 8، وكثفت متابعة ومراقبة المواقع التي يتواجد فيها الباعة المتجولين ومنعهم من الأفتراش بالطرقات والساحات العامة.

وأوضح رئيس بلدية خزام الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني أن الباعة الجائلين يمارسون البيع العشوائي والأفتراش لعرض (مأكولات شعبية ومشروبات ساخنة وبيع الملابس الجاهزة وتقديم معسلات) وفور مباشرة الموقع قام عدد من العمالة بالهروب حيث جرى مصادرة (55) من أسطوانات الغاز المستخدمة في الموقع.

وأكد أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المواقع التي يتواجد فيها الباعة المتجولين ومنعهم من الأفتراش بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية.

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