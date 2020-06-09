شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. رصد وإغلاق منزل شعبي مخالف لصناعة الكمامات في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكنت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، من إغلاق منزل شعبي بحي الكندرة، تم تحويله لمعمل خياطة تديره عمالة وافدة يقوم بخياطة الكمامات؛ حيث تم ضبط 24 ماكينة خياطة ومصادرتها؛ فيما هرب العمال.

ومن جانبه، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، حرص الأمانة على تقديم خدماتها لكافة سكان محافظة جدة وكذلك الرقابة المستمرة.

وقال "الزهراني" أن أمانة محافظة جدة تكثف جهودها للقضاء على الظواهر السلبية والمخالفات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة الفيروس المستجد والحماية من انتشار العدوى؛ مؤكدًا حرص الأمانة على أمن وسلامة وصحة السكان وعدم التهاون بها.

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