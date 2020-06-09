شكرا لمتابعة خبر عن «الشؤون الإسلامية» تحسم موقف العاملين على بند المكآفات المقطوعة بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):أكد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإشاد بمنطقة عسير الدكتور محمد سعيد العمل على تحسين أوضاع العاملين على بند المكافآت المقطوعة .
كما أكد أنه لن يتم الإستغناء عنهم وأن حقوقهم محفوظة إذ تم رفع أسمائهم بخطاب للوزارة فيما كان تعليق العمل وجائحة كورونا أحد أسباب التعطبل .
وكان عدد من العاملين على بند المكافآت المقطوعة قد أعربوا عن قلقهم خاصةً بعد رفضهم عند التقدم لإعلان الوزارة عن وظائف جديدة وقبول المتقدمين الآخرين دون حسم أمرهم .
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