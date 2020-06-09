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شكرا لمتابعة خبر عن نشر لوحات توعوية بشأن الجائحة من هيئة الأمر بالمعروف بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - إبراهيم الزهراني (صدى):نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف برنامجاً توعوياً مساهمة مع الجهات المختصة للحد من انتشار فايروس كورونا كوفيدا 19 عبر نشر وسائل توعوية في لوحات الطرق والشوارع العامة تحتوي على أهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ونشر الحرص على لبس الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي.
وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الاستفادة من الوسائل التوعوية في الشوارع العامة والطرق السريعة بنشر المواد التوعوية والوقائية والاحترازية والهادفة إلى توعية المجتمع أحد مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وتأتي هذه البرامج في إطار تضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وتحظى بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.
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