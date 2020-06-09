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شكرا لمتابعة خبر عن توقعات الأمطار على بعض مناطق المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الثلاثاء ضعف توقعات الأمطار بالسحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان والباحة والطائف .
كما توقع أن تتشكل السحب على أجزاء من منطقتي مكة والرياض والتي قد تتكون منها خلايا ممطرة .
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