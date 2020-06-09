شاهد.. مجموعة شبان يمارسون «التفحيط» في وضح النهار بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مقطع فيديو، عن مجموعة من الشبان يمارسون "التفحيط" في طريق مزدحم في حي الفواز بمدينة الرياض؛ مما أثار غضب المواطنين.
وأظهر الفيديو، الشبان المخالفين الذين يستقلّون مركبات من نوع "هايلوكس" ويقومون بـ"التفحيط" بها؛ معرضين حياة الجميع للخطر، وسط مطالبات بسرعة القبض على هؤلاء المستهترين ومحاسبتهم.
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