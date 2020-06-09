شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في واشنطن تنفي علاقتها بحساب «Arabia Now» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

نفى سعود كابلي مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة في واشنطن إدارة السفارة للحساب المعروف باسم Arabia Now.

وقال كابلي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" مرفق معها صورة من حساب Arabia Now : "بخصوص التغريدات الصادرة من هذا الحساب، نودّ التوضيح أنَّ الحساب لا يدار من السفارة، وهو حساب غير مفعل منذ عام 2018 وأنه لم يتم الموافقة على إصدار التغريدتين الأخيرتين.

وأضاف أنَّ السفارة ترفض هذا المحتوى جملةً وتفصيلًا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.