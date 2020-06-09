بالفيديو.. عودة جزئية للحياة في فنادق مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):استعادت فنادق مكة المكرمة نشاطها بشكل جزئي منذ انتهاء المنع الكلي والبدء بالسماح بالدخول والخروج لأول مرة منذ سريان اجراءات منع التجول .
وقال أصحاب الفنادق والخبراء أن نسبة الفنادق التي أغلقت خلال فترة الحجر 85% بينما كانت النسبة في جدة 22 % ، مؤكدين العودة الطفيفة في جدة بالتزامن مع رفع الحظر وكان الإشغال يتراوح بين 5 إلى 16 % ، وفقاً لـ " العربية " .
كما أكدوا أن أغلب الإشغالات لزيارات عائلية وجزء منها للسياحة لكنهم بينوا تفائلهم بعودة الإشغالات بنسبة 100 % بعد تجاوز هذه الأزمة وعودة أفواج العمرة .
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