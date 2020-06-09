شكرا لمتابعة خبر عن انخفاض المطالبات التأمينية بسبب الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد محمد السليمان الرئيس التنفيذي لشركة نجم، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الاحترازية الناجمة عن مكافحة الفيروس المستجد ساهمت في تقليص المطالبات التأمينية في المملكة.

وأوضح رئيس شركة نجم، أن التنسيق يجري مع 27 شركة تأمين لحصر ورفع نحو 4.8 مليون وثيقة تأمين سارية؛ لافتًا إلى أن الشركة ساهمت في مواكبة تطورات المرحلة الحالية التي فرضتها تداعيات تفشي الوباء بموازاة تحقيقها لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة.

وأشار " السليمان " إلى أن منع التجوّل الذي فرضته المملكة ساهم في تقليص عدد المطالبات التأمينية، قائلًا أن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة على المواطنين والمقيمين أدت إلى انخفاض نسبة المطالبات التأمينية، دون تحديد نسبة معينة، مع تراجع السير بالمركبات في الطرقات والشوارع وبين المدن التزاماً بالتعليمات الحكومية.