إزالة 17 بسطة عشوائية بنطاق بلدية العزيزية في مكة

يستغلها الباعة الجائلون لعرض منتجاتهم

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 17 بسطة عشوائية ضمن جولاتها؛ لمنع ممارسة البيع العشوائي؛ حيث يستغل الباعة الجائلون الأرصفة والعمائر السكنية؛ لعرض منتجاتهم. وأوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس أحمد الشافعي، تواصل الجهود الميدانية لمنع وإزالة بسطات الخضراوات العشوائية من الأرصفة والشوارع بمشاركة الجهات الأمنية؛ حيث جرى عمل مسح كامل لكل مواقع تجمعات الباعة الجائلين بالطرقات والساحات العامة وأمام العمائر السكنية، وذلك ضمن حملة تقوم بها البلدية بالتزامن مع كل البلديات الفرعية؛ لمكافحة البيع العشوائي. اقرأ أيضًا: بالصور.. حملة لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بمكة

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