بالفيديو.. إجراءات احترازية مشددة بمطار الطائف عقب استئناف الرحلات الداخلية

وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تم استئناف رحلات الطيران الداخلية عبر مطار الطائف الدولي.

وقال مدير مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف، «عيضة الهذلي»، إنه تم تجهيز المركز بفرق صحية تقوم بفرز جميع المسافرين بالكاميرات الحرارية والفرز البصري والإشراف على التباعد الاجتماعي، وفقًا للإخبارية.

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وأكد الهذلي، وجود تعاون بين إدارة مطار الطائف الدولي وجميع الإدارات العاملة بالمطار، لتطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع المسافرين والقادمين للمطار، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

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