السفارة في القاهرة تنظم رحلات جوية لإعادة مواطنين للمملكة

خلال الأسبوعين الحالي والقادم لغير المسجلين بمبادرة عودة
قامت سفارة المملكة في القاهرة، بتنظيم رحلات جوية لعودة المواطنين الذين لم يسجلوا في مبادرة «عودة»؛ لأسباب مرضية أو لظروف خاصة.
وذكر تقرير مصور للإخبارية، أن المواطنين خاطبوا سفارة المملكة بالقاهرة لتسهيل عودتهم رغم عدم تسجيلهم في منصة «عوة»، وقامت السفارة بإنهاء إجراءات عودتهم.
وقال أحد المواطنين، إنه أجرى عملية بشبكية العين، وعند فتح باب التسجيل في منصة «عودة» لم يتمكن من ذلك بسبب منعه طبيًا من السفر بسبب تأثير الضغط الجوي على العين.
وتنظم السفارة خلال الأسبوعين الحالي والقادم، عدة رحلات جوية جديدة لنقل المواطنين العالقين بمصر، مؤكدة عدم ترك مواطنيها في الخارج وتقديم كافة المساعدات لهم خاصة للحالات الإنسانية.
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