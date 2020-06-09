800 مستفيد من خدمة مستشفى الزلفي العام لتوصيل الأدوية إلى المنازل

قدّم مستشفى الزلفي العام خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل لـ800 مستفيد ومستفيدة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها صحة الرياض؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ومنع انتشاره.

وتجرى الخدمة عبر التواصل مع المستشفى هاتفيًّا وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب؛ لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية.

وتتضمن آلية العمل استقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى وبعد الفحص والتأكد تُعبأ الوصفة المعتمدة؛ بحيث تجمع وصفات كل مريض على حدة، وبعدها يكون الاتصال على المريض وإبلاغه بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية عبر فريق (المتطوعين بقسم الصيدلية)؛ حيث يكون تسلمها من قبل الفريق في الأوقات المحددة وتسليمها إلى المرضى بعد إخطار كل مريض برسالة.