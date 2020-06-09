ضبط 116 مخالفة وإغلاق 11 منشأة خالفت إجراءات كورونا في القصيم

ضمن 16 ألف جولة رقابية خلال 8 أيام
نفذت أمانة وبلديات منطقة القصيم، 16323 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والأسواق لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا خلال الفترة من 8 إلى 16 شوال.
وفى إطار ذلك جرى إغلاق 10 منشآت، منشأة واحدة (خلال الأسبوع الماضي) لوجود حالة اشتباه.
إضافة إلى ضبط 116 مخالفة متعلقة بالتكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمالة ومخالفات التدابير الصحية والوقائية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن الجهود الرقابية مكثفة في الميدان لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية؛ بهدف السيطرة والمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع.
وفي إطار التعقيم والتطهير، أنهت الأمانة وبلديات المنطقة غسيل وتطهير 3512 من الشوارع والأرصفة والمضامير، وغسيل وتطهير 29895 من الآليات والمعدات والحاويات.
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