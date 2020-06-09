بالصور.. «صحة الجوف» تنفّذ 1789 جولة تفتيشية على المجمعات الخاصة والصيدليات

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، ممثلة في إدارة الالتزام، 1789 جولة تفتيشية على المجمعات الخاصة والصيدليات بالمنطقة؛ لمراقبة تطبيقها بروتوكول العمل، وتنفيذها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت «صحة الجوف» أن الجولات تهدف إلى التأكد من الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، وتوفير كل الاشتراطات الصحية ووسائل السلامة بالمجمعات الصحية الخاصة، والتأكد من صلاحية الأدوية الموجودة في الصيدليات، وكذلك عدد المجموعات الدوائية الأساسية الواجب توافرها في الصيدليات.

وشملت الجولات التفتيش على المحاجر الصحية، المستشفيات الحكومية لقياس الالتزام، مراكز غسيل الكلى، المجمعات الخاصة والعامة، الصيدليات؛ لتوفر الكمامات والمعقمات.

يأتي ذلك ضمن سلسلة إجراءات مشددة تقوم بها «صحة الجوف»؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس كورونا المستجد.

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كما بيّنت المديرية أن الجولات الميدانية مستمرة للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المجتمع وتلافي أي ملاحظات.

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